Google Assistant : le mode conduite (Driving Mode) débarque sur Android

Version embarquée d'Android pour une intégration dans le tableau de bord du véhicule, Android Auto propose un support complet de Google Assistant. Ce dernier peut ainsi être utilisé via Android Auto sur l'écran de la voiture en connectant le smartphone Android.

Lors de l'édition 2019 de sa conférence Google I/O, Google avait présenté une préversion d'une nouvelle expérience de conduite avec un Driving Mode sur les smartphones Android et Google Assistant.

XDA-Developers rapporte que ce mode conduite (ou voiture) de Google Assistant a commencé à faire son apparition sur des smartphones Android et pourrait remplacer l'application Android Auto. Il n'est toutefois pas clair s'il s'agit d'un test limité ou d'un réel déploiement.

Le cas échéant, une activation peut être vérifiée avec l'application Google Maps et les paramètres. Dans les paramètres de navigation, les paramètres de Google Assistant doivent donner accès à ce nouveau mode de conduite.

L'apparence du Driving Mode de Google Assistant a sensiblement changé par rapport à la préversion de l'année dernière (ci-dessus). À l'époque, Google avait surtout mis en avant un tableau de bord pour les activités les plus pertinentes (navigation, messagerie, appels et multimédia) et avec des recommandations personnalisées.

Par exemple, dans le cas où l'utilisateur a une réservation, le mode conduite de Google Assistant doit faire apparaître un raccourci permettant de se rendre au lieu de cette réservation. Pour un podcast débuté au domicile, il peut permettre une reprise à l'endroit de l'arrêt de la lecture dans la voiture.

Rappelons que Waze a récemment annoncé le support du français pour Google Assistant avec son application de GPS communautaire.