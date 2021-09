Google devrait prochainement permettre à son assistant vocal de répondre automatiquement aux commandes des utilisateurs, sans avoir à dire le sésame "OK Google".

Allons-nous vers la fin du fameux "OK Google" ? Selon 9to5 Google, la marque américaine pourrait en finir avec son fameux mot clé permettant d'activer l'assistant vocal Google Assistant.

À la place, Google envisage une conversation plus naturelle, sans sésame préalable. Dans les entrailles de la dernière version de Google Assistant, des lignes de codes évoquent ainsi un fonctionnement légèrement modifié, à base de raccourcis.

Le projet serait baptisé Guacamole en interne et ne date pas d'hier : il a été repéré depuis ce début d'année et a évolué, puisque certains raccourcis sont désormais rassemblés sous le nom de code "Salsa".

Ces "Salsa" seraient des phrases types qui permettraient d'accéder à des informations via l'assistant vocal sans avoir au préalable à l'activer via "OK Google" ou "Hey Google". Pour éviter toute activation par mégarde, ces raccourcis ne fonctionneraient toutefois qu'avec la voix du propriétaire du smartphone ou de la montre connectée.

Pour éviter tout problème, il sera également possible d'activer et désactiver ces raccourcis selon ses besoins, Google ayant pris soin de créer des catégories pour mieux les retrouver : Recommandés, Alarmes, Connexion, Infos générales, Lumière, Médias, Chronomètre et Todo List.

Ces raccourcis prendraient la forme de question ou phrases simples comme "quelle heure est-il ? Allume la lumière, Pause de la musique, Créer une note..."