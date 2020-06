Voice Match sur plus d'appareils avec Google Assistant

Google annonce l'arrivée de Voice Match sur davantage d'appareils tiers (non-Google ou Nest) et a priori tous ceux compatibles avec Google Assistant.

Voice Match est une fonctionnalité qui permet à l'Assistant Google d'apprendre à reconnaître la voix d'un utilisateur et ainsi obtenir des résultats personnalisés avec un appareil donné en lui associant la voix. Il est possible d'associer les voix de jusqu'à six personnes à un même appareil connecté.

Récemment, Google avait confirmé mener un programme pilote impliquant Voice Match afin de permettre des achats sécurisés sur des appareils compatibles avec Google Assistant.



En plus de la sélection de l'appareil par défaut pour lire des contenus (pour des appareils tiers désormais), Google indique également que dans l'application Google Home, la possibilité de régler le niveau de sensibilité pour le mot clé " Ok Google " sera étendue à plus d'appareils au cours des prochaines semaines.

Il n'est pas clair si comme actuellement, un tel réglage ne sera proposé qu'avec la langue en anglais. Son intérêt est en tout cas d'améliorer la détection du fameux mot clé dans un environnement bruyant, ou au contraire d'éviter une activation de Google Assistant avec la détection de quelque chose qui ressemble à " Ok Google. "