Google dit être la top recherche sur Bing

La domination de Google dans la recherche web résulte du choix des utilisateurs. Un avocat de Google souligne que la requête google est la plus populaire sur Microsoft Bing.

" Nous avons présenté des preuves montrant que la requête de recherche la plus courante sur Bing est de loin Google ", c'est ce qu'a déclaré un avocat de Google devant le tribunal de l'Union européenne à Luxembourg. Il a ajouté que " les gens utilisent Google parce qu'ils le choisissent, et non parce qu'ils y sont forcés. "

Google conteste l'amende de 4,34 milliards d'euros infligée par la Commission européenne en 2018 pour abus de position dominante avec Android. Il a été reproché à Google des restrictions avec des appareils Android dans le but de protéger illégalement sa position dominante dans la recherche sur internet.

À en croire l'argument de l'avocat, c'est la popularité de Google qui serait la raison de son succès et cela se verrait chez un moteur de recherche concurrent comme Microsoft Bing, avec un choix délibéré des utilisateurs, sans obéir à une quelconque forme de contrainte.

D'après un blog de Ahrefs qui propose des outils de SEO (optimisation pour les moteurs de recherche), le mot clé google figure effectivement à la première place de recherches mondiales avec Bing, devant youtube et facebook. Le mot clé bing est lui-même classé dans le Top 10.