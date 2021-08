C'est une mauvaise nouvelle pour certains utilisateurs d'anciennes versions d'Android : Google a décidé de renforcer la sécurité des usagers d'Android en verrouillant partiellement certaines distributions d'Android les plus anciennes.

À compter du 27 septembre prochain, les dispositifs sous Android 2.3.7 et antérieurs ne seront plus en mesure de se connecter à un compte Google.

Sans possibilité de se connecter à un compte Google, les appareils deviendront en partie inutilisables : il ne sera plus possible de les connecter au Play Store ni de profiter d'aucun service de Google comme Maps, Gmail, YouTube, Sheets... Par extension, nombre d'applications nécessitant un compte Google pour fonctionner ne seront plus exploitables non plus.

Google évoque une question de sécurité, or, cela fait des années que Google ne propose plus aucun patch de sécurité pour Android Gingerbread. Les appareils concernés pourront accéder à certains services de Google, ceux proposés au fil de webapps via un navigateur Internet.