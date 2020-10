Google Chat pour tous en 2021 pour dire adieu à Hangouts

Cela sent de plus en plus le sapin pour Hangouts, alors qu'une version gratuite de Chat sera poussée par Google en début d'année prochaine.

Le service de messagerie Google Chat est actuellement disponible pour les abonnés payants de G Suite… ou plutôt Google Workspace désormais. C'est dans le cadre de ce changement avec Google Workspace que Google Chat sera disponible en tant que service gratuit l'année prochaine.

Google indique qu'au premier trimestre 2021, quiconque pourra migrer de Hangouts vers Chat, avec des outils idoines pour le transfert des données.

Google Chat comprend les principales fonctionnalités de Hangouts comme la messagerie directe et de groupe, et y ajoute notamment l'envoi dans une boîte de réception, une recherche plus rapide, des réactions en emojis et des réponses suggérées. Sans compter un aspect collaboratif.

Ce sont en tout des éléments mis en avant par Google, sachant que la version gratuite de Chat sera intégrée dans Gmail, en plus d'une application autonome.



Reste que la stratégie de Google pour les applications de messagerie est toujours aussi alambiquée, avec également l'application Messages qui va récupérer des fonctionnalités dont Hangouts sera privé. Cela concerne essentiellement les États-Unis, mais l'Europe ne sera pas épargnée en raison de nouvelles réglementations sur les télécommunications.

Quoi qu'il en soit, Hangouts ne pourra plus gérer les appels (appeler des numéros de téléphone standards). Et puis il ne faut pas oublier Google Meet pour les appels vidéo de groupe de Hangouts, ou encore Google Duo...