Google Chrome en version 88. Quoi de neuf ?

Le navigateur Chrome est proposé dans une nouvelle version 88. Pour cette mouture, Google met une nouvelle fois principalement en avant les apports en matière de sécurité, à commencer par les protections pour les mots de passe.

Chrome va ainsi permettre d'identifier les mots de passe faibles et pour prendre le cas échéant des mesures avec un remplacement par des mots de passe plus robustes. Plus globalement, la gestion et l'édition des mots de passe est simplifiée.

Ce changement avec le gestionnaire de mots de passe vient en complément de la vérification des mots de passe et l'alerte en cas de compromission, si de précieux sésames font l'objet de fuites de données apparues en ligne.

Avec Chrome 88, Google boucle le déploiement du blocage des téléchargements non sécurisés depuis des pages non sûres, avec une application à tout un ensemble de types de fichiers. Par ailleurs, l'alerte pour des formulaires via HTTPS mais avec du contenu soumis en utilisant HTTP est modifiée.

Parmi d'autres aspects pour la sécurité, à souligner aussi la correction de 36 vulnérabilités, dont une critique (CVE-2021-21117). Le support FTP est supprimé et la prise en charge de Flash disparaît complètement de Chrome.

Et aussi pour Chrome 88

Plusieurs nouveautés sont en cours de déploiement et ne concerneront pas nécessairement tous les utilisateurs du navigateur dans l'immédiat (à moins d'aller trifouiller dans les flags…). C'est notamment le cas de notifications voulues moins intrusives dans la barre d'adresse pour octroyer ou non des permissions sollicitées par des sites.

Depuis Chrome 87 et pour économiser des ressources CPU, le navigateur limite la consommation d'énergie des onglets en arrière-plan avec des timers Javascript (pour des exécutions à des intervalles de temps) qui ne s'exécutent qu'une seule fois par minute. Cela ne touche pas des sites comme par exemple Gmail pour des notifications en temps utile en arrière-plan, mais la disponibilité est générale pour tous les utilisateurs de Chrome 88. Auparavant, seulement certains utilisateurs de Chrome 87 étaient concernés.



À noter également pour Chrome 88, le support des extensions écrites avec le Manifest V3. Pour le moment, il n'y a pas de rupture avec les extensions utilisant Manifest V2 et dont le fonctionnement ne sera pas altéré dans Chrome 88.

Le brouillon de Manifest V3 a suscité des craintes pour les adblockers dans Chrome. En décembre dernier, Google a précisé avoir ajouté le support de l'API declarativeNetRequest - qui se substitue à l'API webRequest pour le blocage de contenu dans les extensions - pour des ensembles de règles statiques multiples et autres.

Une responsable technique de Eyeo, qui édite Adblock Plus, a fait part de sa satisfaction. " Nous sommes très satisfaits de l'étroite collaboration entre l'équipe Chrome Extensions de Google et notre propre équipe d'ingénieurs pour garantir que les extensions de blocage des publicités seront toujours disponibles après l'entrée en vigueur de Manifest V3. "