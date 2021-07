Google Chrome en version 92. Quoi de neuf ?

Google publie la version 92 de son navigateur Chrome. Elle est annoncée avec une détection plus rapide des sites de phishing. En moyenne, l'analyse et les résultats d'une classification pour du phishing sont obtenus après 100 ms au lieu de 1,8 s précédemment.

Grâce à de petites améliorations de l'algorithme, la technologie anti-phishing réduirait de près de 1,2 % le temps total CPU utilisé par les processus de rendu et autres de Chrome. De quoi influer notamment sur l'autonomie de batterie.

Google souligne que Chrome sur Android utilise un nouveau modèle de machine learning avec une exécution sur l'appareil pour mieux détecter les tentatives de phishing et mieux protéger les utilisateurs. Le cas échéant et comme précédemment, un avertissement interstitiel en pleine page est affiché.

Également sur Android, le navigateur propose un nouveau moyen de vérifier l'autorisation pour un site web d'utiliser l'appareil photo, le micro ou les données de localisation, ainsi que pour modifier les autorisations.

L'isolation des sites, avec des sites qui sont traités séparément afin qu'ils ne soient pas en mesure d'accéder à des données créées par un autre site et stockées par le navigateur, est étendue. Cela concerne en particulier les extensions pour qu'elles ne puissent pas partager des processus entre elles. C'est une fonctionnalité de sécurité à replacer dans le contexte de sites et extensions malveillants.

Introduites avec la version 87 de Google Chrome, les Chrome Actions permettent d'effectuer certaines tâches directement depuis la barre d'adresse, par exemple pour effacer les données de navigation avec un bouton qui s'affiche dans les suggestions de saisie semi-automatique après avoir entré effacer.

La version 92 de Chrome étend la panoplie des Chrome Actions avec notamment safety check pour vérifier la sécurité des mots de passe et autres. Google cite aussi manage security settings et manage sync pour les contrôles de sécurité et de synchronisation idoines. Il faudra néanmoins attendre un déploiement à grande échelle et une disponibilité en français.