Google Chrome disponible en version 97

Google déploie la version 97 de son navigateur Google Chrome. Sur ordinateur, elle profite d'une amélioration pour les données de saisie automatique enregistrées, afin de permettre à l'utilisateur de mieux identifier un remplissage automatique dans les champs d'un formulaire en ligne. Notamment, avec l'ajout d'icônes visuelles.

Pour certains utilisateurs ayant fait le choix d'activer l'option " Améliorer les recherches et la navigation " dans les services Google (avec la collecte anonyme de données sur les sites consultés), une courte description d'un site web pourra apparaître en sollicitant des informations sur celui-ci.

Dans les paramètres de confidentialité et pour les paramètres des sites, il est désormais possible d'effacer toutes les données relatives à un site après avoir affiché les autorisations et les données enregistrées pour les différents sites.

Des améliorations à l'essai concernent par ailleurs un affichage de davantage d'explications dans les paramètres de gestion des moteurs de recherche. Google Chrome 97 permet en outre d'améliorer l'apparence des applications web installées.

Pour permettre aux sites et applications web d'identifier la disposition des touches sur un clavier, un changement concerne l'API Keyboard. Il suscite quelques critiques avec un risque de détournement pour un suivi des internautes.

À noter que la mise à jour de Google Chrome corrige 37 vulnérabilités de sécurité, dont une vulnérabilité critique.