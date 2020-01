Google liquide les applications Chrome

La fin annoncée des Chrome Apps (à ne pas confondre avec les extensions Chrome) n'est pas une nouveauté. Déjà en 2016, Google écrivait que seulement de 1 % des utilisateurs sur Windows, macOS et Linux utilisaient activement des applications Chrome packagées.

Même si cela peut parfois se faire au détriment de l'accès à des fonctionnalités de bas niveau, la transition a été faite en faveur des Progressive Web Apps. Du reste, même dans le Chrome Web Store, les Chrome Apps ont perdu leur section dédiée.

Cette semaine, Google a publié une feuille de route concernant le retrait progressif de la prise en charge des Chrome Apps sur les systèmes d'exploitation. Il faut rappeler qu'une première date butoir avait été repoussée sans plus de précision.

Parmi les principales dates, le Chrome Web Store n'acceptera plus de nouvelles Chrome Apps à partir de mars 2020. En juin 2020, ce sera la fin du support des applications Chrome sur Windows, macOS et Linux, mais avec une prolongation jusqu'en décembre 2020 pour Chrome Enterprise et Education Upgrade.

La fin du support des Chrome Apps sur Chrome OS est fixée à juin 2021, sauf pour une version entreprise ou éducation où cela interviendra en juin 2022.