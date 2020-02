Chrome va bloquer trois types de publicités vidéo

Pour une meilleure acceptation des publicités non intrusives et du modèle économique afférent, le navigateur Chrome s'attaque à trois formats d'annonces vidéo avec son bloqueur natif.

Avec son bloqueur de publicités natif pour des annonces intrusives ou trompeuses (activé par défaut), Google Chrome mettra en place de nouvelles restrictions qui s'appliqueront à certaines publicités vidéo. Elles seront effectives à partir du 5 août prochain.

Dans le collimateur, trois types de publicités vidéo considérées comme particulièrement perturbatrices sur les contenus vidéo d'une durée de moins de 8 minutes.

Les annonces vidéo pré-roll (qui s'affichent avant) de plus de 31 secondes qui ne peuvent pas être désactivées durant les 5 premières secondes de diffusion.

Les annonces vidéo mid-roll (qui s'affichent pendant le contenu vidéo) de n'importe quelle durée qui interrompent l'expérience de l'utilisateur.

Les annonces display (image ou texte) qui apparaissent au-dessus d'une vidéo en cours de lecture et se trouvent au milieu du lecteur vidéo ou couvrent plus de 20 % du contenu de la vidéo.

Comme précédemment, il s'agit d'une mesure en adéquation avec les normes définies par la Coalition For Better Ads… dont Google est membre du conseil d'administration (tout comme Facebook, Microsoft et l'Interactive Advertising Bureau, parmi d'autres).

Google souligne que YouTube doit aussi se conformer à de telles normes, ce qui était déjà a priori le cas. Les sites ont donc en tout cas jusqu'au 5 août pour se mettre également en conformité ou sinon Chrome cessera d'afficher les publicités sur ces sites.

À noter que dans la version 80 de Chrome que vient de publier Google, il existe une fonctionnalité expérimentale (chrome://flags/#enable-heavy-ad-intervention) pour le blocage des publicités qui utilisent trop de ressources sur l'appareil.