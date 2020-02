Google Chrome bloquera les téléchargements non sécurisés

À partir de la version 83, le navigateur Chrome va bloquer des téléchargements de fichiers via HTTP et lorsque des domaines affichent HTTPS.

Dans le cadre de son initiative pour la gestion du contenu mixte mêlant HTTPS et HTTP, Google a formalisé son calendrier pour son navigateur Chrome et le blocage de fichiers téléchargés de manière non sécurisée.

Ce blocage se fera de manière progressive et en fonction de la nature des fichiers. Il est résumé dans le tableau suivant :

Les hostilités commenceront avec Chrome 82 avec d'abord de simples avertissements (voir ci-dessous) concernant des exécutables (.exe et .apk par exemple) téléchargés via HTTP et ce alors que le domaine du site web affiche HTTPS. Le blocage interviendra avec la version 83 de Chrome en juin.

Avec les autres types de fichiers, une même mécanique sera observée. C'est à partir de la version 86 de Google Chrome en octobre 2020 que le blocage sera globalisé.

À noter que pour Chrome sur Android et iOS, il y aura un décalage d'une version pour la mise en pratique par rapport à Chrome sur l'ordinateur.