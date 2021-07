Google Chrome aura bien un mode HTTPS-First

Le navigateur Google Chrome proposera d'activer un mode HTTPS d'abord et va expérimenter le remplacement de l'icône en forme de cadenas.

À partir de la version 94 prévue pour septembre prochain, le navigateur Google Chrome proposera un mode dit HTTPS-First. Son propos sera d'essayer de charger toutes les pages en HTTPS. Dans le cas contraire, un avertissement en pleine page sera affiché.

En cas d'échec, l'utilisateur pourra alors décider de poursuivre sa navigation en ayant pleinement conscience que les pages consultées ne prennent pas en charge le protocole sécurisé HTTPS avec le chiffrement du trafic.

" Les utilisateurs qui activent ce mode ont la certitude que Chrome se connecte aux sites en HTTPS chaque fois que cela est possible, et qu'ils verront un avertissement avant de se connecter aux sites via HTTP ", écrit Google.

La préparation de ce mode HTTPS-First avait déjà été repérée avant l'officialisation de Google. Il fait écho au mode HTTPS-only (HTTPS uniquement) implémenté par le navigateur Firefox (ci-dessus).

Avec la version 93 de Chrome, Google prévoit par ailleurs de remplacer l'icône du cadenas dans la barre d'adresse par une flèche vers le bas pour encourager les utilisateurs à cliquer dessus et obtenir davantage d'informations sur une connexion. Par contre, la mention " Non sécurisé " sera toujours affichée pour une connexion via HTTP.