Google Chrome : l'affichage du seul nom de domaine dans l'URL

Avec son navigateur Chrome, Google expérimente une modification de l'affichage par défaut de l'URL dans la barre d'adresse. Toujours en zappant le protocole et le sous-domaine, l'idée est de ne proposer à l'utilisateur que l'affichage du nom de domaine principal et de deuxième niveau.

Un exemple donné ci-dessous est celui de https://en.wikipedia.org/wiki/URL#Internationalized_URL qui devient par défaut en.wikipedia.org. Le cadenas demeure bien évidemment pour signaler une connexion sécurisée en HTTPS.

Le test a lieu avec certains utilisateurs de Google Chrome 86 sur ordinateur, et dont la mouture stable est attendue pour le mois d'octobre prochain.

Google place cette expérimentation dans le contexte de la lutte contre les arnaques et le phishing. " Notre objectif est de comprendre - via un usage réel - si le fait d'afficher les URL de cette marnière aide les utilisateurs à réaliser qu'ils visitent un site web malveillant, et les protège contre le phishing et les attaques par ingénierie sociale. "

Google fait ainsi allusion aux manipulations d'URL visant à tromper les utilisateurs sur la véritable identité d'un site en réalité piégé, notamment en insérant une apparente marque de confiance avec une petite faute de frappe, en ajoutant des sous-domaines atypiques.

Une option permettra de choisir l'affichage complet de l'URL, tandis que l'URL complète se révélera en survolant la barre d'adresse du navigateur.