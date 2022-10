Google Chrome avec économiseur de RAM et d'énergie

Pour son navigateur Chrome, Google travaille sur une nouvelle page étiquetée Performance (ou Performances) et à retrouver dans les Paramètres (chrome://settings/performance). Sa disponibilité a été repérée dans Chrome Canary qui est une version s'adressant aux développeurs. Elle permet notamment d'évaluer des nouveautés en avant-première.

En l'occurrence, cette page pour les performances nécessite d'activer des fonctionnalités expérimentales dans les flags. C'est le signe que rien n'est encore définitif et une arrivée dans une version stable de Google Chrome n'est pas garantie à ce stade.

Les flags à activer sont chrome://flags/#high-efficiency-mode-available et chrome://flags/#battery-saver-mode-available. Le cas échéant, ce sera l'accès à un économiseur de mémoire et un économiseur d'énergie pour la batterie d'un ordinateur portable.

Une option Memory Saver

Si l'option de l'économiseur de mémoire est activée, il s'agira pour Chrome de libérer de la mémoire RAM dans les onglets inactifs. Le propos sera alors de permettre aux onglets actifs et autres applications d'être en capacité d'utiliser davantage de ressources.

Les onglets inactifs redeviennent actifs lors de leur consultation. Il y a en outre la possibilité d'ajouter des sites pour lesquels les onglets seront toujours laissés actifs par le navigateur. Une sorte de liste blanche en somme.

Pour cette fonctionnalité, un bouton dédié à droite dans la barre d'adresse Omnibar indiquera la quantité de mémoire RAM qui aura été libérée par des onglets.

Une option Energy Saver

L'option d'économiseur d'énergie, et pour prolonger l'autonomie de batterie, consiste à limiter l'activité en arrière-plan et les effets visuels. Cela aura un impact sur la fluidité du défilement (scrolling) et le nombre d'images par seconde pour la vidéo.

Il sera possible d'activer l'économiseur d'énergie quand l'ordinateur portable n'est pas branché sur secteur ou seulement lorsque l'autonomie de batterie est à un niveau de 20 % ou moins.

À souligner que de telles options ne sont pas particulièrement novatrices. Elles font par exemple écho à ce que propose le navigateur Microsoft Edge qui est également basé sur un socle Chromium, sans toutefois la précision sur la quantité de RAM économisée.