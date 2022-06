Google Chrome encore plus rapide sur Mac

En s'appuyant sur des tests de performance Speedometer 2.0, Google a récemment annoncé que son navigateur Chrome pour Mac a obtenu un score de 360 points. Initialement développé par l'équipe WebKit (le moteur de rendu utilisé par Safari) d'Apple, ce benchmark évalue en particulier la réactivité du navigateur avec la simulation d'interactions de l'utilisateur.

Au début du mois de mars dernier, Google avait revendiqué un record sur Speedometer avec un score de 300 points pour une configuration MacBook Pro 14 pouces de 2021 équipée d'une puce Apple M1 Max à 10 cœurs (8 cœurs à hautes performances et 2 cœurs à haute efficacité énergétique), GPU 32 cœurs et 64 Go de RAM.

Chrome est 20 % plus rapide sur Mac

Depuis, Google Chrome pour Mac est donc encore 20 % plus rapide avec son score qui augmente de 60 points en l'espace de trois mois. Des détails ne sont pas fournis, mais il est à supposer une même configuration en matière d'ordinateur Mac.

Le score de 300 points avait été obtenu avec la version 99 de Chrome. Le navigateur de Google est actuellement disponible dans une version stable étiquetée 102 en date du 24 mai. La mouture 103 est attendue en version stable pour le 21 juin prochain.

Avec la version 99, Chrome avait capitalisé sur l'activation d'un mode ThinLTO et une technique d'optimisation qui donne la priorité au code pour donc la réactivité du navigateur. Google avait également souligné de récentes optimisations graphiques, tout en reconnaissant que les benchmarks ne sont qu'une des nombreuses façons de mesurer la vitesse d'un navigateur.