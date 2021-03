Google développerait ses propres puces mobiles

Et si Google finissait par développer ses propres SoC mobiles ? C'est ce que laisse supposer la marque dans un billet officiel. L'annonce vient confirmer des rumeurs datant d'un peu plus d'un an : Google chercherait ainsi à produire son propre SoC pour se libérer de Qualcomm et sa ligne de Soc Snapdragon.

L'idée serait pour Google d'arriver à maitriser la partie logicielle et matérielle en fonction d'orientations spécifiques. Sans aucune ambiguïté, il s'agirait de s'inspirer du modèle Apple qui permet de proposer des performances exceptionnelles et une expérience utilisateur reconnue sans pour autant afficher de débauche de puissance. Google chercherait ainsi à développer un SoC rationalisé et véritablement au service d'un environnement logiciel parfaitement adapté.

L'intégration des services de Google pourrait donc aller jusqu'à concerner le SoC, mais pour l'heure pas question d'annoncer quelconque détail technique. Reste à savoir si Google saura proposer des alternatives viables face à Qualcomm et Apple.