Google Docs, Sheets et Slides : édition native des fichiers Microsoft Office sur Android

Les applications Google Docs, Sheets et Slides pour Android ont enfin droit au support natif pour l'édition de fichiers Microsoft Office.

La modification des fichiers Microsoft Office avec les applications Google Docs, Sheets et Slides sur Android devient native. Google annonce un déploiement au cours des deux prochaines semaines pour tous les utilisateurs G Suite et ceux avec des comptes Google personnels.

Avec ce support natif sur Android, il s'agit aussi de s'aligner avec ce qui était déjà d'actualité depuis l'année dernière pour les versions web des outils de productivité de Google.

Il est question de couvrir l'édition, les commentaires et la collaboration sur des fichiers Microsoft Office en utilisant les outils de collaboration en temps réel de Google Docs, Sheets et Slides. Pour les utilisateurs concernés, ce sera bien plus pratique que des conversions préalables.

Google souligne en outre un remplacement de QuickOffice qui permettait jadis d'ouvrir et modifier des fichiers Microsoft Office, mais qui était une solution plus limitée.