Google Duo devient Google Meet

Une fusion entre Google Duo et Google Meet est en marche pour une seule application d'appels audio, vidéo et de réunion.

L'application Google Duo d'appels vidéo va prendre le nom de Google Meet - la solution de visioconférence et de réunion - dans le cadre d'une mise à niveau annoncée pour les prochaines semaines. Cette transformation sera synonyme de fonctionnalités supplémentaires pour se connecter avec d'autres personnes.

" Nous ajoutons toutes les fonctionnalités de Google Meet à l'application Duo, afin que les utilisateurs puissent facilement programmer une réunion vidéo à une heure qui convient à tous, ou continuer à utiliser l'appel vidéo pour se connecter instantanément avec une personne ou un groupe ", précise Google.

Il est ainsi évoqué une solution unique pour les appels vidéo et les réunions, en soulignant que les fonctions d'appels vidéo existantes de Duo ne vont pas disparaître. " L'historique des conversations, les contacts et les messages continueront d'être enregistrés dans l'application et il n'y aura pas de nouvelle application à télécharger. "

Un ménage à la Google

En somme, Google œuvre pour l'unification de ses technologies en matière d'appel vidéo et de réunion au sein d'une même solution. Un ménage dans la plus grande tradition du groupe qui a toujours été relativement brouillon avec la multiplication d'applications de messagerie.

À noter que l'application Google Meet actuelle pourrait être renommée Meet Original avant de devenir obsolète. De quoi entretenir temporairement encore un peu de confusion…

" Nous nous engageons à rendre la transition de Duo à Meet aussi aisée que possible ", assure Google.