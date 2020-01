Google Earth s'embellit sur mobile avec des vues de l'espace

Sur mobile, la popularité de Google Earth est loin de pouvoir rivaliser avec celle de Google Maps. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les chiffres à la louche du Google Play Store pour le nombre d'installations sur Android.

Alors que Google Maps dépasse les 5 milliards, Google Earth est à plus de 100 millions. Il faut dire que le propos n'est pas le même et Google Earth ne peut pas être comparé à l'outil de cartographie et navigation qu'est Google Maps.

Google a décidé d'embellir Google Earth sur mobile, tout en faisant profiter à l'application d'une sorte de mise à niveau par rapport à Google Earth sur ordinateur.

Avec un zoom arrière au-dessus du globe terrestre, l'application mobile permet désormais de contempler les étoiles et la Voie lactée en faisant tourner le globe. Un effet quasiment artistique mais aussi scientifique avec une imagerie provenant de l'Observatoire européen austral.



Pour ce point de vue à plus de 48 000 km au-dessus de la surface de notre planète bleue, les images s'adaptent en fonction de ce qui est observé. " Les smartphones et tablettes étant devenus plus puissants, nous avons pu apporter la qualité de la version web et Pro de Google Earth pour la plupart des appareils. "

Google signale également avoir récemment ajouté quelques nouveautés comme les nuages animés (en zoomant) qui permettent d'observer la couverture nuageuse au cours des dernières 24 heures via une animation tournant en boucle. À activer dans les paramètres de l'application et le style de carte.

Les données sont une mosaïque de sept imageries satellites distinctes assemblées par l'US Naval Research Laboratory. La couverture complète fournie à Google est de 9000 x 4500 pixels (près de 40 millions de pixels). Un traitement est opéré par Google Earth Engine.