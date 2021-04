Google Earth voyage dans le temps et le changement climatique avec Timelapse

Une fonctionnalité de timeplase (vidéo en accéléré) fait son apparition dans Google Earth. Pour voyager dans le temps et notamment observer les effets du changement climatique.

Avec l'intégration de Timelapse dans Google Earth, Google annonce l'ajout de la dimension temporelle pour son application de visualisation de la Terre. Dans le navigateur web, cet outil Timelapse est directement accessible.

En plus d'un champ de recherche, diverses thématiques sont proposées (réchauffement planétaire, métamorphose des forêts, expansion urbaine, sources d'énergie, beauté fragile), ainsi que plusieurs lieux à découvrir.

S'appuyant sur Google Earth Engine, la plateforme cloud de Google et l'exploitation d'images satellite qui défilent au cours du temps, le projet Timelapse mené en collaboration avec le CREATE Lab de l'université Carnegie Mellon a déjà fait parler de lui par le passé.

La nouveauté est une disponibilité dans Google Earth et une visualisation 3D plus détaillée des changements de la Terre. Pour l'imagerie proposée, ce sont 24 millions d'images satellite prises depuis 1984 afin de créer une mosaïque vidéo de 4,4 térapixels. Google souligne l'équivalent de 530 000 vidéos en 4K.

" Nous pouvons voir le temps s'écouler et assister à près de quatre décennies de changement à l'échelle planétaire. Timelapse nous donne le sentiment d'être comme un astronaute dans l'espace ", écrit Google en mettant l'accent sur une visualisation des effets du changement climatique.

Pour divers endroits de la planète, plus de 800 vidéos Timelapse en 2D et en 3D sont disponibles depuis une page dédiée. Google indique que Google Earth sera mis à jour avec les images Timelapse chaque année pendant la prochaine décennie, et à mesure du recueil de nouvelles images.