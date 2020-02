Google Earth n'est plus une exclusivité Chrome en version web

Pour son outil de visualisation de la Terre, Google a introduit en avril 2017 une version entièrement repensée avec une disponibilité sur le Web via Google Chrome, en plus des applications Android et iOS.

Le passage à une version web a marqué la fin des applications usuelles à installer sur ordinateur, sauf avec Google Earth Pro sur ordinateur.

Aujourd'hui, Google annonce que le " nouveau " Google Earth en version web est disponible pour davantage de navigateurs. En plus de Chrome, sont cités les navigateurs Firefox, Opera et Microsoft Edge. Pour ce dernier, il s'agit de la version à base Chromium.



Il existait déjà une version bêta publique depuis l'été dernier. Désormais, c'est une version plus aboutie (mais encore expérimentale hormis pour Chrome). Elle est le fruit d'une bascule entre une implémentation avec la technologie NaCl (Native Client) - qui ne se trouvait que dans Google Chrome et devenue obsolète - en WebAssembly (Wasm).

To celebrate the leap year, we're taking a leap into more browsers. ?? #WebAssembly https://t.co/mUd0VCWoby pic.twitter.com/Z8HFXvS9qk — Google Earth (@googleearth) February 26, 2020

Conçu pour le développement d'applications et afin d'améliorer les performances par rapport à JavaScript, WebAssembly s'est imposé comme un standard du W3C. Google Earth est principalement écrit en code natif C++. Pour la compilation et l'exécution du code dans Chrome, il avait d'abord été utilisé NaCl. Une technologie qui a donc été remplacée par WebAssembly.

Dans un billet de blog, Google précise que du travail reste encore à faire pour peaufiner l'expérience sur tous les navigateurs précédemment cités, ainsi que pour l'ajout du support avec Safari.