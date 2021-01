Google : un easter egg pour le Nouvel An

Tradition oblige, le moteur de recherche Google propose son doodle dédié pour le Nouvel An. Avec également un easter egg pour des confettis.

Comme de tradition, le moteur de recherche Google a célèbré le réveillon 2020 avec un doodle. Un logo spécifique qui est également d'actualité pour le Nouvel An. Du grand classique, mais il y a également un easter egg.

Cette fonctionnalité cachée ne l'est en réalité pas tant que cela. Il suffit d'une requête idoine, comme par exemple " nouvel an ", " nouvelle année " ou encore " jour de l'an " pour déclencher un jeté de confettis sur la page de recherche.

Un même effet était également proposé avec une requête " réveillon du jour de l'an " ou tout simplement " réveillon " par exemple. L'avantage de tels confettis est qu'il n'y a pas à s'occuper du nettoyage…



Que ce soit pour des événements particuliers ou non, des easter eggs avec le moteur de recherche Google (ou autres produits de Google) sont régulièrement découverts. Il faut aussi avouer que certains tombent dans l'oubli et paraissent être nouveaux quand ils refont soudainement surface.

Notamment à retrouver dans les archives des doodles, le jeu de Pac-Man en forme d'easter egg pour célébrer le 30e anniversaire de ce titre iconique avait par exemple marqué les esprits. C'était il y a plus de dix ans maintenant, mais une requête " pac-man " ou " pac man " y donne toujours accès.

En matière de petit jeu caché par Google, rappelons que le jeu hors ligne officiel avec le dinosaure bondissant reste un hit. Et pas la peine de perdre une connexion, il est possible d'y avoir accès sur Chrome via chrome://dino dans la barre d'adresse.