Google : les efforts contre le piratage entrainent une diminution du trafic des sites illégaux

Selon Torrent Freak, les plateformes illégales de téléchargement ont connu un recul de fréquentation sur l'année 2020. Une situation étonnante quand on considère le contexte de pandémie ayant contraint des millions d'utilisateurs à rester chez eux et s'orientant massivement vers le divertissement en ligne.

Le recul serait ainsi dû au travail effectué par Google pour sanctionner les plateformes illégales. En modifiant ses algorithmes et en multipliant les déréférencements, Google serait ainsi parvenu à profondément modifier la façon dont les plateformes de ce type sont référencées, entrainant une perte de trafic notable.

La dernière grosse mise à jour de Google à cet effet menée au printemps aurait particulièrement porté ses fruits en mai 2020 avec -20% de trafic sur les sites pirates, soit 100 millions de personnes en moins d'une année à l'autre.

En contrepartie, on peut également estimer que la multiplication des plateformes entraine automatiquement une certaine réorientation des utilisateurs qui s'orientent plus volontiers vers les petits sites plutôt que les grandes plateformes plus régulièrement ciblées par les autorités.