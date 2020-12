Gmail, Drive ou Photos : Google supprimera les contenus après une inactivité prolongée

Via email, Google prévient massivement les utilisateurs de changements dans les règles de stockage pour les comptes utilisant Gmail, Drive et Photos. Ils entreront en vigueur le 1er juin 2021.

Ce n'est pas une surprise, Google a déjà prévenu de la fin d'une époque avec l'arrêt à venir du stockage gratuit et illimité (en haute qualité) pour Google Photos, exception faite pour les détenteurs d'un Pixel 5 ou de Pixel plus anciens.



Google avait également prévenu que pour les comptes inactifs depuis deux ans, du ménage pourra être fait parmi les données stockées. Un point sur lequel Google insiste dans son email.

Des avertissements préalables

" Si vous n'utilisez pas Gmail, Drive ou Photos pendant deux ans (24 mois), nous sommes susceptibles de supprimer vos contenus dans le ou les produits où votre compte est inactif. " Le cas échéant, une première mise en application ne débutera pas avant le 1er juin 2023.

Google souligne que des rappels par email et des notifications seront préalables - au moins trois mois à l'avance - à la suppression de tout contenu.

" Pour que votre compte reste actif, la méthode la plus simple consiste à consulter régulièrement Gmail, Google Photos et Google Drive sur le Web ou via une application Google ", précise Google.