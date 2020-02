Google : installer les Google Mobile Services sur les smartphones Huawei représente un risque

La situation est complexe tant pour Huawei que pour Google concernant l'embargo américain prononcé contre la marque depuis le mois de mai dernier.

Huawei n'a ainsi plus le droit d'intégrer les services mobiles de Google (Maps, Gmail, App Store etc) dans ses smartphones opérant sous Android et doit se tourner vers la version open source de l'OS. On sait depuis que Huawei ne compte pas vraiment revenir en arrière et proposera ainsi prochainement ses propres Huawei Mobile Services en Europe avec ses nouveaux smartphones.

Malgré tout, pour les utilisateurs de smartphones de la marque ne disposant pas des GMS, comme les Mate 30 et Mate 30 Pro, la tentation est grande d'installer ces services pour récupérer l'accès à ses applications fétiches. Google met toutefois en garde les utilisateurs et leur déconseille de procéder à une telle mise à jour.

C'est Tristan Ostowski, responsable juridique de Google qui précise ainsi que "Les appareils certifiés Play Protect passent des examens poussés de sécurité ainsi qu'un processus de tests de compatibilité réalisés par Google pour s'assurer que les données des applications profitent bien d'un niveau suffisant de sécurité." Cette certification, Huawei l'a perdue depuis mai 2019 et cela pourrait présenter un risque pour les utilisateurs.

Google indique ainsi qu’"Installer les applications Google ne fonctionnera pas de façon optimale ni en toute sécurité, puisque nous ne permettons pas à ces services de fonctionner sur les appareils non certifiés dont la sécurité a pu être compromise. En souhaitant installer ces applications Google, vous prenez le risque de les télécharger sur des plateformes tierces dans des versions modifiées ou altérées de sorte à compromettre la sécurité de l'utilisateur". En clair, souhaiter à tout prix récupérer les GMS pourrait entrainer le téléchargement de versions intégrant des virus et autres malwares mettant à mal la sécurité des données personnelles des utilisateurs.