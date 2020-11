Google intègre le chiffrement de bout en bout sur Messages et prépare la bascule SMS / RCS

Google a confirmé une fois de plus son soutien au lancement du RCS, la nouvelle génération de messages qui vise à remplacer le vieillissant SMS. La marque a en effet annoncé la mise en place d'une solution de chiffrement de bout en bout au sein de son application Messages.

Le RCS (Rich Communication Service) se présente comme une version plus connectée et interactive du SMS. Ces nouveaux messages peuvent ainsi être envoyés simplement par WiFi depuis n'importe quel appareil connecté à Internet, on peut y intégrer des fichiers, des données de localisation, bien plus de données... En clair, il s'agit de proposer des fonctionnalités tirées des messageries instantanées.

En se montrant plus ouverts, polyvalents et connectés, les RCS se montrent également plus vulnérables aux logiciels malveillants... C'est pourquoi Google a prévu l'intégration d'un système de chiffrement de bout en bout E2EE : même si le contenu venait à être intercepté, il sera illisible pour les utilisateurs autres que le destinataire prévu.

Déployée sur le canal béta de Messages, le chiffrement de bout en bout devrait être généralisé auprès des utilisateurs en début d'année prochaine.