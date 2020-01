Google lance trois applications pour décrocher (un peu) de son smartphone

Si d'un côté Google cherche à vous faire passer de plus en plus de temps sur l'écran de vos smartphones (du moment que c'est pour profiter de ses services), la marque cherche également à travailler son étiquette santé, et déploie ainsi 3 applications qui aident à mieux se détacher de son appareil mobile.

Il s'agit d'applications lancées à titre expérimental qui visent à faire prendre conscience aux utilisateurs du temps qu'ils passent sur leur mobile.



La première application est baptisée Screen Stopwatch, il s'agit d'un fond d'écran affichant un compteur qui cumule le temps que vous passez devant votre smartphone chaque jour. L'objectif est donc de culpabiliser l'utilisateur et de lui donner un outil de mesure lui permettant de réduire son temps d'écran s'il le souhaite. Le compteur se remet ainsi en route dès que l'on déverrouille l'écran de son terminal et impossible de contourner le module...

Activity Bubble est également un fond d'écran interactif qui propose une animation. On reprend ainsi le principe du sablier : des bulles tombent du haut de l'écran vers le fond et s'accumulent. Plus la session est importante, plus la bulle est grosse... L'idée est de ne pas arriver jusqu'en haut et donc pour cela, de décrocher de son smartphone...

Envelope, la troisième application , est bien plus étrange. Elle propose ainsi de transformer son smartphone en "dumphone", soit un téléphone aux fonctions limitées. Pour ce faire, il faut imprimer un document fourni en PDF puis le plier pour obtenir une sorte de boite dans laquelle on insère son terminal. Sur l'enveloppe ainsi créée, seuls les boutons numériques sont visibles, ainsi que les boutons pour passer et fermer les appels. En clair, votre smartphone ne peut plus servir qu'à recevoir et émettre des appels téléphoniques, sa fonction première. Pour l'instant, Enveloppe n'est compatible qu'avec le Pixel 3a.