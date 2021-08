Google lance son VPN en France, mais...

Accessible depuis la fin de l'année 2020 aux USA, le service VPN de Google s'invite finalement en France, mais son accès est plus complexe dans l'hexagone.

S'il est possible de souscrire au service seul aux USA, pur la France, l'accès à ce dernier est soumis à la souscription à une offre Google One.

Petit rappel sur le fonctionnement et l'utilité d'un VPN, il s'agit d'un serveur virtuel privé : l'utilisateur se connecte à un serveur qui camoufle son identité et se connecte lui-même à Internet comme s'il s'agissait d'un ordinateur ou smartphone. Les adresses IP et autres traceurs sur Internet récupérés par les sites correspondent alors à celui du serveur et non de l'utilisateur lui-même, qui plus les tous les échanges sont chiffrés de bout en bout pour éviter l'interception des données.

En se positionnant derrière un VPN, l'utilisateur est donc protégé. Et pour le VPN de Google, la fonctionnalité se limite à cela puisqu'il n'est possible que de l'activer ou le désactiver. Aucune option ne permet de sélectionner la localisation du VPN pour tenter de se faire passer pour un utilisateur d'un autre pays et contourner des restrictions géographiques par exemple (et accéder ainsi au catalogue US de Netflix).

Mais même si ses fonctionnalités sont limitées, le VPN de Google reste intéressant du fait qu'il s'intègre parfaitement à Android et Chrome.

Malheureusement, le service n'est accessible qu'avec une offre Google One 2To facture 9,99€ par mois ou 99,99€ par an.