Google Lens pour copier-coller du texte sur l'ordinateur

Sur smartphone, Google Lens peut désormais copier et coller du texte - y compris manuscrit - vers un ordinateur connecté à Chrome.

Un nouveau " tour de magie " est disponible avec Google Lens, l'application et système de reconnaissance d'objets et de texte sur smartphone. Une technologie que l'on retrouve également par le biais de Google Assistant.

Avec une capture via l'appareil photo du smartphone, il était déjà possible d'utiliser Google Lens pour copier et coller du texte de notes ou documents sur l'appareil. Désormais, ce pourra être du copier-coller sur l'ordinateur.

Cette possibilité prend toujours en charge les notes manuscrites suffisamment nettes. La copie sur l'ordinateur nécessite une connexion au navigateur Google Chrome sur celui-ci. Pour chaque appareil, il faudra une connexion avec le même compte Google.

D'autres nouveautés pour Google Lens sont de la partie avec par exemple l'écoute de mots et phrases dans une langue différente.

Les dernières nouveautés sont disponibles sur Android, comme avec l'application dédiée, tandis que certaines arriveront ultérieurement avec l'application Google sur iOS.