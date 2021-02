Google : plus de 5 milliards de liens pirates à déréférencer

Dans le rapport de transparence de Google, un cap symbolique a été récemment franchi concernant les demandes d'URL à supprimer pour cause d'atteinte à des droits d'auteur.

Il a en effet été demandé au moteur de recherche de déréférencer plus de... 5 milliards de liens supposés pirates.

Ce très gros chiffre est un total cumulé depuis la publication de cet outil qui date de plusieurs années. Les plus 5 milliards de liens pirates ont été signalés par plus de 241 000 titulaires de droits d'auteur et pour plus de 3,1 millions de domaines uniques de premier niveau.

4shared.com, mp3toys.xyz et rapidgator.net ont été les plus concernés. Derrière, ce sont des noms comme chomikuj.pl, uploaded.net et unblocksites.co. Dans cette liste, deux semblent avoir baissé pavillon.

Le cap des 3 milliards de demandes de liens pirates à déréférencer pour Google avait été dépassé fin 2017 et début 2019 pour celui des 4 milliards.