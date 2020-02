Google Maps fête ses 15 ans avec des nouveautés

C'est le temps des célébrations pour Google Maps avec l'annonce de l'anniversaire de ses 15 ans. Du moins, Google a retenu cette semaine pour fêter un service de cartographie en ligne lancé outre-Atlantique en février 2005. C'est en 2006 que la France a fait son apparition sur Google Maps.

Une véritable petite révolution à l'époque, compte tenu de la qualité proposée et notamment propulsée par la mise à disposition d'API pour des intégrations. Depuis, Google Maps a évidemment beaucoup évolué pour devenir un outil de navigation routière, de présence pour des entreprises et plus encore au risque d'un certain encombrement.

Pour ses 15 ans, Google Maps a droit à une nouvelle identité visuelle avec un nouveau logo de circonstance. Mais pour marquer le coup, Google déploie également une nouvelle version de l'application sur Android et iOS.

We’re celebrating our 15th birthday with a fresh look.



A new icon and everything you need at your fingertips with five helpful tabs, rolling out starting today on Android and iOS. https://t.co/EE3dTV5Vno #GoogleMaps15 pic.twitter.com/5WzgeEuv04 — #GoogleMaps15 ? (@googlemaps) February 6, 2020

Pas de folie toutefois. Il faut dire adieu au vieux menu latéral qui avait l'inconvénient de peut-être passer sous silence certaines fonctionnalités. Elles seront mieux exposées grâce à des onglets pour en faciliter leur accès.

" Découvrir ", " Trajets ", " Enregistré ", " Contribuer " ou encore " Actualités ", ces onglets sont donc au nombre de cinq et la seule évocation de leur nom suffit à rappeler que Google Maps est bien plus que seulement une application de cartographie et navigation.



Pour exemple, cet effort autour de la contribution des utilisateurs et jusqu'à presque donner une couleur de réseau social à Google Maps. Les informations utiles pour un itinéraire grâce aux commentaires d'utilisateurs vont en tout cas s'intensifier. La contribution communautaire de type Waze (qui est dans le giron de Google) déborde dans Google Maps.

À partir de mars, mais le déploiement variera selon les pays et les services de transports en commun concernés, de nouvelles données pour les déplacements des utilisateurs seront proposées comme pour l'accessibilité, la sécurité à bord (caméras de surveillance, agents de sécurité…), le nombre de wagons disponibles, la température sur un trajet...

Le plus enthousiasmant - car au goût du jour - est la navigation en réalité augmentée pour tous les appareils Android et iOS prenant en charge ARCore et ARKit. Elle s'active actuellement lors de la consultation d'un itinéraire et avec une navigation en mode piéton. Cette fonctionnalité Live View repose sur une association des données de Street View, capteurs des smartphones et du machine learning.

Pour les prochains mois, Google promet de nouvelles possibilités pour Live View. " Lorsque vous cherchez un endroit, vous pourrez voir rapidement à quelle distance et dans quelle direction se trouve ce lieu. " Et il ne sera plus nécessaire d'entrer en navigation au tour par tour pour profiter de Live View.



Il va sans dire que ce type d'anniversaire et " refonte " ne peut se faire sans un easter egg pour un peu de fun. Dans l'application Google Maps, il se cache jusqu'au 9 février. Un indice… ça roule.