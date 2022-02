Google Maps : la carte de Paris gagne en détails

Google Maps a récemment mis à jour une partie de sa cartographie et notamment celle concernant la zone de Paris qui propose ainsi davantage de détails.

Google fait sans cesse évoluer ses différents services, à commencer par Maps qui regroupe toujours plus de fonctionnalités, calques et autres informations.

Et cette fois, c'est la capitale française qui est à l'honneur puisque la carte de Paris a été mise à jour au sein du service de Google, afin notamment d'apporter plus de détails.

La ville la plus visitée au monde méritait bien une petite mise à jour et l'on peut ainsi désormais accéder à une foule de contenu inédit ou renforcé. On peut ainsi trouver les passages piétons, la position des feux de circulation, repérer la largeur des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite.

La forme des routes (élargissements ou rétrécissements, terre-plein) est désormais plus fidèle à la réalité. Il sera ainsi plus facile de se repérer, mais aussi de circuler, que l'on soit piéton ou véhiculé.

Paris n'est pas la seule grande ville à profiter de cette mise à jour, Google annonce que d'autres grandes villes européennes sont aussi concernées, comme Bruxelles, Amsterdam, Budapest ou encore Prague.