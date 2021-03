Google Maps : une foule de nouveautés en vue cette année

Google compte rendre son service Maps un peu plus intelligent en lui greffant plusieurs fonctionnalités faisant appel à une IA. La marque compte ainsi déployer plus d'une centaine de fonctionnalités dans le courant de cette année 2021 dans le but de diversifier ses services et de répondre à de nouveaux besoins.

Il sera ainsi question de proposer prochainement Live View, une fonctionnalité qui permettra à chacun de se diriger simplement en fonction d'un itinéraire défini à l'intérieur de bâtiments. Concrètement, il suffira de pointer son smartphone devant soi pour voir un indicateur en réalité augmentée nous inviter à tourner pour suivre un itinéraire. Le système devrait faciliter les déplacements dans les métros, aéroports ou complexes à plusieurs niveaux.

La météo sera également plus largement intégrée à Maps. L'utilisateur disposera ainsi d'un nouveau calque lui indiquant la température en fonction des localisations, ainsi que les risques de pluie et la qualité de l'air.

Une option permettra aux utilisateurs de se déplacer de façon plus responsable écologiquement parlant. Quand un utilisateur lancera un calcul d'itinéraire, de nouvelles options lui seront proposées pour présenter l'itinéraire le plus écologique, avec l'empreinte carbone la plus réduite. Pour ne pas faire dans l'excès, Maps devrait s'arranger pour proposer des solutions proposant un temps de trajet quasi identique. L'idée est ainsi de privilégier certains axes en fonction du trafic, mais aussi des vitesses de circulation, des feux de circulation... Le tout sera également associé à une nouvelle carte rassemblant des données de type Crit'Air indiquant à l'utilisateur si son véhicule est autorisé ou non à emprunter certaines voies ou certains quartiers.

Enfin Google précise que le mode voiture sera prochainement déployé en France pour permettre un pilotage à la voix et des fonctionnalités avancées sans avoir à quitter l'application Maps.