Google Maps Immersive View : Google transformes certaines villes en 3D

La conférence annuelle de Google s'est tenue tambour battant et la marque n'a pas trainé pour présenter une foule de produits et de services. Il s'agit ainsi sans aucun doute de la Google I/O la plus prolifique de l'histoire.

En marge du matériel dévoilé, Google a également présenté ce qui attend les utilisateurs de ses divers services, à commencer par Google Maps qui intégrera prochainement Immersive View pour révolutionner notre vision des villes.

Google souhaite changer drastiquement la façon dont nous utilisons son logiciel de cartographie. Et si la marque comptait sur la multiplication des calques pour faire évoluer la traditionnelle carte papier, Immersive View nous apporte un peu plus de 3D.

Il s'agit ainsi de proposer une vue immersive à l'utilisateur et de le plonger littéralement dans un monde en 3D avec des détails saisissants. Dans une vidéo de démonstration, on peut ainsi voir que la ville de Londres a été reproduite en 3D à la façon d'un jeu vidéo.

On pourrait se limiter à de simples modèles 3D mais Google va plus loin puisque la carte pourra s'adapter aux conditions météorologiques en direct et afficher neige, pluie ou soleil radieux... L'heure est également pris en charge avec la possibilité d'afficher les villes de jour ou de nuit et un cycle également calqué sur la réalité.

Dans une vidéo de démonstration, Google pousse le vice jusqu'à présenter certains intérieurs parfaitement modélisés en 3D afin de permettre aux utilisateurs de juger de l'ambiance d'un restaurant, d'un hôtel ou autre lieu avant de s'y rendre physiquement.

Immersive view n'est pour l'instant proposé que pour certaines villes comme Los Angeles, New York, Londres, San Francisco ou Tokyo. Google ajoutera progressivement d'autres grandes villes. Enfin bonne nouvelle, la fonction n'est pas réservée aux smarphones Pixel mais bien à tous les appareils, le déploiement est toutefois progressif et pourra prendre quelques jours ou semaines.