Google Maps limite la navigation en temps réel sans partage des données

Pour la navigation en temps réel, Google Maps affiche la couleur en matière de contribution et partage de données personnelles.

Avec l'application Google Maps pour Android et iOS, 9to5Google rapporte le déploiement d'un nouveau message sur un écran où il est question du partage et de l'utilisation des données de navigation afin d'améliorer le service pour tous.

Pour la navigation en temps réel, les utilisateurs sont informés du recueil d'informations comme la localisation GPS et l'itinéraire emprunté.

" Ces données peuvent être utilisées pour rendre les informations, notamment les conditions de circulation et les perturbations en temps réel, visibles pour les autres utilisateurs et les aider à trouver l'itinéraire le plus rapide ", peut-on lire.

Crédits : 9to5Google

Il est précisé que les données ne sont pas associées au compte Google ou à l'appareil. En cas d'annulation, 9To5Google note que la navigation au tour par tour en direct et avec commentaire vocal n'est pas disponible. Par contre, la navigation détaillée sous forme de liste statique demeure. À l'ancienne...

Une telle conséquence n'est pas indiquée avec l'écran qui ne laisse pas nécessairement supposer qu'il s'agit d'une demande de consentement. Il n'est pas clair à ce stade quand et où le nouveau message sera déployé pour le plus grand nombre.