Google Maps : de nouveaux outils pour faciliter déplacements et le shopping

Au fil des années, Google Maps s'est offert une foule de fonctionnalités inédites et il semble que Google en a encore beaucoup sous le coude, puisque la firme vient d'intégrer de nouvelles fonctions bien senties.

Une des nouvelles fonctionnalités intéressantes proposées par Maps est l'affichage de l'affluence des quartiers : en clair, les utilisateurs pourront voir quelles zones urbaines sont le plus denses et les éviter. La fonctionnalité pourrait se montrer particulièrement intéressante pour les séances de shopping de fin d'année afin d'éviter de perdre trop de temps dans les boutiques les plus bondées. D'ailleurs, il sera possible de zoomer sur la carte pour voir quels magasins ou restaurants sont pleins et lesquels sont moins fréquentés, et ce, en temps réel. Le tout viendra compléter les données concernant l'affluence en fonction des horaires que l'on connaissait déjà.

Un nouvel onglet est également apparu pour faciliter le guidage en intérieur. Google prend ici comme exemple la navigation au sein des aéroports ou centres commerciaux. Il sera possible de se faire guider jusqu'à la boutique ou le restaurant de son choix. Notons que jusqu'ici, les boutiques en intérieur n'étaient pas référencées sur Maps.

Réservée aux USA dans un premier temps, une nouvelle option propose de passer des commandes en ligne auprès de magasins et de suivre la disponibilité de cette dernière en temps réel. Mieux encore, il est possible de notifier la boutique de son arrivée à l'aide de la localisation GPS, le préparateur de commande peut ainsi anticiper l'arrivée du client pour un click & collect encore plus rapide.

Enfin dernière nouveauté déployée par Google, la révision du système de notation des restaurants. Là encore, l'option n'est pour le moment disponible qu'aux USA et permettra d'avoir plus de détails sur les établissements.

Le déploiement des nouvelles fonctions est progressif et devrait être terminé d'ici la fin de l'année.