Google Maps avec les prix des péages et les feux de circulation

Pour la première fois, Google Maps va intégrer les prix des péages. Une annonce officielle qui confirme des intentions en ce sens dans un sondage l'année dernière. Ils commenceront à apparaître dans le courant de ce mois sur Android et iOS.

Comme souvent, le déploiement sera progressif et concernera d'abord quatre pays (États-Unis, Inde, Indonésie et Japon) pour un total de près de 2 000 routes à péage. Pour d'autres pays et sans plus de détails, il est seulement évoqué… bientôt.

Le prix estimé avec les péages jusqu'à une destination sera proposé lors du calcul de l'itinéraire et avant le début de la navigation. Il prendra en compte le coût de l'utilisation des méthodes de paiement, le jour de la semaine, le coût prévu du péage au moment précis où il est franchi.

Voir les prix des péages et les feux de circulation

Google va manifestement jouer sur la fiabilité du prix estimé grâce à des informations d'exploitants locaux. Un éventuel itinéraire sans péage sera proposé en option et Google souligne qu'il sera toujours possible d'opter pour l'affichage d'itinéraires en évitant complètement les routes à péage.

Pour la navigation et avec un déploiement dans certains pays aux cours des prochaines semaines sur Android, iOS, Android Auto et CarPlay, de nouveaux détails vont être ajoutés parmi lesquels les feux de circulation, les panneaux d'arrêt, mais aussi des contours améliorés pour des bâtiments et des zones d'intérêt.

Certaines villes auront également droit à des informations du type la largeur d'une route, les terre-pleins centraux et îlots directionnels. Une fois encore, Google ne précise pas les villes concernées.