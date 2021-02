Google Maps : le thème sombre enfin disponible pour tous

Google vient finalement de déployer la fonctionnalité thème sombre sur son application Maps à destination d'Android. Jusqu'ici, l'option était incomplète et certains menus restaient affichés en blanc ou gris clair.

Le thème sombre sur Maps est en test depuis 2018 sur la version bêta de l'application Android, on peut dire que Google a donc pris son temps avant de le proposer à plus large échelle.

La marque annonce un déploiement progressif auprès de tous les utilisateurs d'Android et rappelle que le mode sombre peut réduire la fatigue visuelle, qu'il économise de l'énergie sur les appareils équipés d'écrans OLED et qu'il devrait également se montrer moins agressif et plus lisible lors d'une utilisation lors de trajets de nuit.

Afin d'activer le thème sombre, il faut se rendre dans l'application, puis d'aller sur l'icône de profil Google en haut à droite, d'accéder aux paramètres, puis Thème et sélectionner Thème sombre.

Aucune mise à jour n'est à faire sur votre appareil puisque les modifications sont déployées côté serveur.