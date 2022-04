Google Maps : la version iOS gagne en fonctionnalités

Google continue de développer son application de géolocalisation Maps, et plus particulièrement sur iOS afin de concurrencer la solution maison d'Apple.

En marge de l'arrivée de la gestion des feux tricolores, panneaux de stop et prix des péages déployés sur la version globale de Maps, Google a également annoncé quelques changements sur la version de son service déclinée sur iOS.

Les utilisateurs d'iPhone voient ainsi arriver trois fonctionnalités supplémentaires pour rendre l'application encore plus pratique.

Google annonce ainsi l'arrivée de nouveaux widgets qui permettront d'accéder plus facilement et rapidement à Maps depuis le menu des iPhone et iPad. On pourra ainsi visualiser à tout moment les itinéraires planifiés, l'heure d'arrivée du trajet en cours, le prochain départ programmé, et des suggestions d'itinéraires bis.

La navigation s'invite également sur Apple Watch : Maps prendra prochainement en charge la montre connectée d'Apple pour proposer d'afficher les directions directement au poignet des utilisateurs. Cette fonctionnalité se voudra entièrement autonome, elle sera également associée à une fonction "take me home" pour proposer un chemin de retour vers son domicile d'un simple tapotement à l'écran.

Enfin Google Maps proposera une intégration plus profonde de Spotlight et Siri ainsi que les raccourcis sous iOS. Il suffira d'une simple commande vocale pour lancer un calcul d'itinéraire. Cette fonctionnalité est prévue pour les mois qui viennent.