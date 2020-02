Google Maps : il trimbale 99 smartphones pour générer un embouteillage virtuel

C'est la " performance " revendiquée d'un artiste de Berlin en Allemagne. Dans un petit chariot à roue tiré à la main, il a fait transporter quelque 99 smartphones d'occasion avec la célèbre application de cartographie et navigation Google Maps lancée (en mode navigation).

Un homme a ainsi déambulé dans les rues berlinoises avec l'idée de générer un trafic virtuel dans Google Maps. " Via cette activité, il est possible de faire passer une rue du vert au rouge, ce qui a un impact dans le monde physique en faisant circuler les voitures sur un autre itinéraire pour éviter d'être coincé dans la circulation. "

Dans une vidéo (ci-dessus), Simon Weckert fait la démonstration d'une telle performance qu'il présente en tant que Google Maps Hacks. De vert pour un trafic normal, le code couleur dans Google Maps vire à l'orange puis au rouge de plus en plus foncé pour une route. Cela est censé signifier un trafic ralenti, ce qui n'est manifestement pas le cas.

De quoi se jouer des algorithmes de Google Maps, en supposant que ce Google Maps Hacks ne soit pas un fake.

La technique employée n'est pas explicitée, si ce n'est que l'activité des 99 smartphones déplacés aurait été interprétée comme une concentration élevée d'utilisateurs ralentis par le trafic.

Reprenant un texte de Moritz Alhert dans " The Power of Virtual Maps ", l'artiste semble vouloir interroger sur le pouvoir de l'application de cartographie et ses implications dans la vie réelle.