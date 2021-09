Google sur ordinateur : le thème sombre officiellement déployé

Après un test au long cours, Google a officialisé le thème sombre pour toutes les pages de son moteur de recherche sur ordinateur. C'est un déploiement qui a débuté et se poursuivra au cours des prochaines semaines.

Le cas échéant, le thème sombre - ou dark mode - est proposé depuis les paramètres du moteur de recherche. Une section Apparence permet de choisir entre le thème clair, le thème sombre ou le thème par défaut de l'appareil.

Le thème sombre est appliqué à la page d'accueil de Google, la page des résultats de recherche ou encore les paramètres de recherche.

Après activation, il est possible de basculer plus rapidement entre le thème sombre et le thème clair depuis les paramètres via le bouton en forme de roue dentée.