Google : une alerte pour des résultats non fiables

D'abord en anglais et aux États-Unis, puis ultérieurement dans d'autres pays, le moteur de recherche Google déploie une alerte sur la fiabilité des résultats affichés. Elle s'affichera en particulier avec la détection d'un sujet et d'une information changeant rapidement, et avec un nombre de sources considéré trop limité.

Le cas échéant, Google Search signalera qu'il est préférable d'attendre davantage d'informations provenant d'un plus grand nombre de sources jugées fiables. Il faut comprendre que pendant ce laps de temps, le moteur de recherche n'affichera pas les résultats attendus.

Dans un registre différent, Google avait déjà annoncé un menu " À propos de ce résultat " afin d'informer sur la source d'un résultat affiché grâce à une description Wikipédia du site web concerné. À défaut, Google propose d'autres informations comme par exemple la date de référencement du site.

" Grâce à ces fonctionnalités, notre objectif est de fournir davantage de contexte pour vos résultats afin que vous puissiez évaluer avec plus de confiance les informations que vous trouvez en ligne ", justifie Google.