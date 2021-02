Google explicite ses résultats de recherche avant clic

Pour ses résultats de recherche, Google teste une manière de fournir davantage de contexte. Un menu en forme de trois points verticaux accompagne les résultats et fait apparaître une information " À propos de ce résultat. "

Il s'agit notamment d'informer sur la source du résultat par l'entremise d'une description Wikipédia du site web concerné. À défaut d'une fiche Wikipédia, Google fournit d'autres informations comme la date de référencement du site.

Une information pourra également porter sur la nature du résultat, tandis qu'un utilisateur pourra aussi rapidement voir si la connexion à un site est sécurisée via HTTPS.

Le nouveau menu est en bêta, avec un déploiement qui ne concerne pour le moment que l'anglais et les États-Unis. Il est proposé sur ordinateur et mobile, ainsi qu'avec l'application Google sur Android.

" Grâce à ce contexte supplémentaire, vous pouvez prendre une décision plus éclairée sur les sites que vous souhaitez visiter et sur les résultats qui vous seront les plus utiles ", explique Google. À noter que le menu comprend un accès aux paramètres de confidentialité.