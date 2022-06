Google News fait peau neuve

Google News (ou Google Actualités) passe par un ravalement de façade sur ordinateur. Ce relooking est introduit dans le cadre du vingtième anniversaire de ce service d'agrégation et de présentation d'articles d'information. Gratuit, il avait été lancé en bêta en avril 2002.

" Notre vision pour Google News est axée sur le renforcement de l'accès aux actualités locales, l'accès à un éventail diversifié de sources et la lutte contre la désinformation tout en protégeant le Web ouvert ", écrit Google dans un billet de blog.

La nouvelle apparence de Google News sur ordinateur est censée s'inspirer des commentaires et retours des utilisateurs eux-mêmes. À cet effet, les actualités les plus importantes (À la une), actualités locales et recommandations personnalisées sont en haut de page.

Thèmes personnalisés et fact-checking

Les liens vers les autres catégories n'apparaissent plus sur le côté gauche de l'écran et sont désormais proposés sous la barre de recherche centrale qui dispose de divers filtres pour préciser une requête. Google insiste par ailleurs sur les possibilités de personnalisation, notamment pour les thèmes qui apparaissent.

Un autre point mis en avant est une section consacrée à la vérification des faits et pour fournir davantage de contexte qui est dite élargie. En plus du titre, il est précisé l'information qui a fait l'objet d'une vérification des faits et le résultat. Pour autant, la section ne profite pas de la meilleure exposition en haut de page.

Selon Google, Google News est disponible dans plus de 125 pays et 40 langues. " Chaque mois, les internautes cliquent plus de 24 milliards de fois sur les sites des éditeurs via les résultats de Google Search et de Google News. " Une manière de rappeler un rôle de pourvoyeur d'audience...