Google.com : une page d'accueil avec des widgets et cartes Discover

Le retour du portail personnalisé iGoogle ? Sans doute pas, mais c'est une allusion faite par 9to5Google après la découverte du test d'une nouvelle page d'accueil du moteur de recherche Google sur ordinateur.

Dans le cadre de cette expérience, Google.com dispose d'une rangée de six cartes en bas de page avec de l'information météo, de l'actualité locale, des suggestions de contenus à regarder et plus globalement des tendances en fonction de l'activité récente de l'utilisateur connecté à son compte.

Crédits : 9to5Google

Un clic sur ces cartes permet d'étendre le contenu qui y est proposé ou de charger une page de résultats en rapport. Elles peuvent également être masquées. Pour 9to5Google, c'est l'ajout de widgets et cartes Discover au moteur de recherche Google sur ordinateur.

Une page d'accueil bientôt moins épurée ?

Sur mobile, Google Discover a pour objectif d'afficher des contenus en lien avec les centres d'intérêt des utilisateurs, et en s'appuyant sur leur activité sur le Web et dans les applications.

Google a pour habitude de tester plusieurs changements avec son moteur de recherche auprès d'une poignée d'utilisateurs. Pour autant, ils ne sont pas nécessairement déployés pour l'ensemble des utilisateurs au final.