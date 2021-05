Google Photos : la date de fin du stockage gratuit illimité connue, et une astuce pour gagner de la place

Google Photos ne proposera plus de stockage gratuit et illimité à partir du 1er juin 2021. Pour aller au-delà des 15 Go de stockage offerts, il faudra souscrire un abonnement Google pour stocker vos photos, mais une astuce existe !

Si vous comptez sur Google Photos pour sauvegarder toutes les images que vous prenez au quotidien, il vous faudra sûrement prendre des précautions. En effet, dès le 1er juin 2021, le stockage gratuit des photos en "haute qualité" sera limité à 15 Go et deviendra payant au-delà. Si vous souhaitez stocker plus, il vous faudra souscrire un abonnement Google One à 1,99 euro par mois pour 100 Go de stockage.

Seuls les propriétaires d'un smartphone Google Pixel ne sont pas concernés par ce changement. Pas de panique tout de même, une astuce est à prendre en compte. En effet, le décompte des 15 Go ne sera en effet calculé qu’à compter du 1er juin 2021. En d’autres mots, toutes les photos stockées avant cette date ne seront pas prises en compte dans les 15 Go.

Si ce n'est pas déjà le cas, il semble donc pertinent d’activer la synchronisation des photos avant cette date de manière à ce que ces dernières ne soient pas comptabilisées.