Google Photos : nouvelle interface et carte interactive pour visualiser les photos

Extirpé du défunt Google+ et avec un succès au rendez-vous, le service de stockage et de partage de photos et vidéos Google Photos fête son cinquième anniversaire. Pour l'occasion, l'application sur Android et iOS a droit à une nouvelle interface (en plus d'un relooking pour son icône).

In addition to updating the app, we’re also refreshing the icon to reflect the new, simplified Google Photos experience. pic.twitter.com/cVloDWzLuC — Google Photos (@googlephotos) June 25, 2020

Utilisée par plus d'un milliard de personnes par mois selon Google, l'application simplifie la navigation avec une structure en trois axes principaux - et autant d'onglets en bas - mise en avant : Photos, Recherche et Collection. Un bouton de conversation dans le coin supérieur gauche permet d'accéder au partage.

Today we’re rolling out a new, simplified Google Photos experience to help you find and relive your memories.



https://t.co/4IXKnkSqkK pic.twitter.com/ky9q62sLBx — Google Photos (@googlephotos) June 25, 2020

L'onglet principal est Photos. Il contient toutes les photos et vidéos avec des vignettes de plus grande taille, de la lecture automatique dans un affichage plus resserré. En haut, le carrousel des souvenirs permet de consulter les créations qui ont été générées automatiquement. Davantage de formats pour les créations automatiques sont proposés et il est possible de cacher des personnes ou périodes de temps.

La Recherche est l'onglet central du bas et il réserve une surprise avec une carte interactive de consultation des photos et vidéos qui sera bien évidemment en rapport avec les données de localisation. En rappelant que l'historique des positions peut être désactivé. D'après Google, il s'agissait de l'une des fonctionnalités les plus demandées depuis le lancement de Google Photos.

Now with our interactive map view, it's easier to relive your memories by the places you've been. pic.twitter.com/B219aJdXgw — Google Photos (@googlephotos) June 25, 2020

L'onglet Collection comprend les favoris, suggestions utiles, archive, corbeille ou encore l'accès à la boutique de livres photos. Avec la disparition du menu à trois barres, l'accès aux paramètres se fait via la photo de profil.

Le déploiement pour la " refonte " de l'application Google Photos est déjà en cours, même s'il est officiellement annoncé pour la semaine prochaine.