Google Photos teste des filtres de recherche avant la fin du stockage gratuit illimité

Plus qu'une dizaine de jours pour chercher une solution alternative au stockage gratuit illimité avec Google Photos. À partir du 1er juin, les contenus en haute qualité seront décomptés de l'espace de stockage du compte Google. En cas d'overdose et pour de nouveaux contenus, il faudra se tourner vers un abonnement payant Google One pour davantage de stockage ou supprimer des contenus pour conserver la formule de stockage gratuit en faisant le tri.

Il s'avère que Google Photos teste une nouvelle fonctionnalité pour faciliter la recherche d'images et de vidéos. Repérée avec l'application sur Android, elle s'articule autour de filtres qui apparaissent directement sous le champ de recherche. Avec une requête portant sur une personne, la recherche peut être facilement affinée pour être restreinte aux selfies, animations, screenshots, créations et autres. Il est possible d'ajouter plusieurs personnes.

Rien de magique, mais seulement un aspect plus pratique pour Google Photos qui stocke actuellement plus de 4 000 milliards de photos et vidéos, et jamais consultées pour la plupart.