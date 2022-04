Google Photos : le stockage illimité de retour, ni gratuitement, ni pour tous

Le 1er juin dernier, Google mettait un terme au stockage illimité sur Google Photos et contraignait ainsi les utilisateurs à basculer sur un service de stockage tiers ou de s'abonner à une de ses offres Google One.

Avant cela, le service Google Photos n'était pas dépendant des 15 Go de stockages offerts avec tout compte Google créé, et les utilisateurs pouvaient ainsi synchroniser automatiquement les photos réalisées via leur smartphone Android sans jamais s'inquiéter de manque de place.

Mais au fil des années, les clichés réalisés par les smartphones prennent du poids, et Google a fait le choix de calquer le stockage alloué à son service Photos sur celui des comptes Google. Les utilisateurs n'ont ainsi plus que 15 Go pour leur espace Mail, Photos, Sheets et autres services Google, au-delà de quoi il convient de basculer sur une offre payante dans le cadre des formules proposées par Google One.

À compter du 26 avril, certains usagers pourront récupérer un accès au stockage illimité de Photos, mais ce ne sera ni gratuit ni généralisé... C'est l'opérateur américain T-Mobile qui a négocié avec Google pour proposer une offre spéciale : les abonnés pourront souscrire à une offre de 2To de stockage sur Google one associé à un stockage illimité des clichés en résolution originale dans Google Photos, le tout pour 15 dollars de plus par mois.

L'offre 2 To de Google One est actuellement facturée 10 dollars par mois, ce qui implique que l'offre de stockage illimité ne coutera que 5 dollars de plus.

Pourquoi combiner une offre 2 To et illimité en même temps ? Et bien parce que seules les photos seront comptabilisées dans l'illimité, tandis que les fichiers , mails, mais surtout vidéos seront comptabilisées sur le solde de l'enveloppe de 2 To. À l'heure où les utilisateurs se mettent de plus en plus à filmer en 4K sur leur smartphone, l'enveloppe proposée se montre plutôt adaptée.